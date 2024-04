Il razzo gigante Starship di SpaceX si sta preparando per il suo quarto lancio da Boca Chica, Texas. Previsto già per maggio, è stato annunciato dal magnate Elon Musk tramite Twitter. Questa rapida successione di lanci segna un significativo progresso per SpaceX e suggerisce che la Federal Aviation Administration (FAA), non abbia riscontrato alcun problema nel dare la sua approvazione.

I lanci dello Starship

Il terzo lancio di prova integrato di Starship è stato un momento davvero significativo per gli appassionati di esplorazione spaziale, nonché una grandissima vittoria per SpaceX. Nonostante la perdita del booster Super Heavy durante la fase di rientro, la navicella non si è perduta d’animo continuando il suo viaggio verso l’orbita. Purtroppo, non è neanche riuscita ad eseguire il riavvio previsto di uno dei motori Raptor come da programma.

Il quarto lancio di prova integrato di Starship è orientato a “sopportare il massimo calore di rientro con tutti i sistemi funzionanti”, come affermato da Elon Musk. SpaceX ha già avviato i preparativi e ha condotto con successo l’accensione statica sia della navicella che del booster Super Heavy.

Inizialmente si era ipotizzato che il prossimo lancio avrebbe incluso il trasporto del suo primo carico utile, ma la presidente di SpaceX, Gwynne Shotwell, ha chiarito che ciò non avverrà. Musk rimane comunque ottimista riguardo alla possibilità di aumentare la frequenza dei lanci di Starship nel 2024, auspicando almeno sei lanci entro la fine dell’anno.

SpaceX di nuovo nello spazio

Starship, nonostante quelli che possono sembrare molti problemi, è attualmente uno dei sistemi lancio più avanzati. La sua capacità di trasporto, ben superiore a quella dei suoi concorrenti, sarà fondamentale per le future missioni su Marte e sulla Luna. Prima di poter trasportare equipaggi umani, tuttavia, sarà necessario dimostrare l’effettiva capacità di atterraggio sulla superficie lunare terrestre senza eventuali rischi per l’equipaggio. Il primo atterraggio con persone a bordo è previsto con la missione Artemis 3 della NASA nel 2026. Fino ad allora, non possiamo che aspettare e goderci i miglioramenti tecnologici di questo gioiellino spaziale.