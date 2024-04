Innovazione parola che ha fatto molta strada nel percorso e nella vita della tecnologia portando strabilianti risultati nelle case di tutti e nel nostro mondo. Dai primi telefoni digitali siamo arrivati finalmente a quelli dotati di uno schermo pieghevole, i quali contengono tutte le novità della tecnologia. E in questo progresso partecipano molte aziende come Samsung.

A quanto pare la grande azienda dopo la grande svolta adottando schermi piegabili sta per annunciare il nuovo Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Samsung, quali sono le notizie?

Come di prassi per ogni buona attività ogni anno si deve introdurre qualcosa di strabiliante e nuovo che faccia venire la voglia di acquistare a tutte le persone che osservano i prodotti. Per questo Samsung ha in mente di proporre due modelli di smartphone dotati di uno schermo pieghevole. Durante le scorse settimane i membri di Galaxy Club hanno rivelato il codice del modello del dispositivo più prestigioso, il quale potrà essere con molta facilità il Galaxy Z Fold 6 Ultra.

La notizia fornita è che Samsung stia lavorando su un dispositivo con il codice SM-F958. E per risalire alla tipologia del dispositivo non è molto difficile visto che alcuni dispositivi sul mercato hanno codici similari. Come ad esempio il Z Fold 5 ha il SM-F946 e così via. Si può comprendere che è la seconda cifra dopo la F va indicare la generazione successiva, numero che viene mano mano incrementato.

Invece per quanto riguarda i codici di un Samsung Ultra possiamo vedere che per esempio per il S24U è SM-S928, S23U è SM-918. Osservando anche questi numeri possiamo dire che la seconda cifra dopo la S quindi nel caso del primo numero il 2 è incrementato per generazione successiva in poi. Arrivando per ipotesi si può dedurre che lo Z Fold 6 prenderà il codice SM-F956.

L’unico problema di Samsung è che ad oggi è spuntata la variante per la Corea del Sud. Il codice ad esempio riportato inizialmente sarebbe F958N. Dove la lettera finale o 0 solo per la Cina indica la variante geografica. Le quali sono U per gli USA, W per il Canada, N per la Corea, 0 per la Cina e una internazionale B che comprende anche noi.