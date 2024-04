Phishing ai danni degli UTENTI: la truffa gira con un messaggio svuota-conti

C’è un problema: tramite e-mail si sta diffondendo una truffa phishing molto pericolosa. Sono diversi gli utenti che si sono ritrovati a fronteggiare il testo, una sorta di invito ad una conoscenza che si tramuta poi in un vero calvario.

Per evitare di cascarci, bisogna solo non cliccare sui link presenti all’interno del messaggio. Fate molta attenzione.

Truffa phishing con un messaggio? È possibile, ecco la prova

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Charline, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Charline_angel_7 nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi.”

Dal messaggio si dice chiaramente che ci sarebbe un fine fondamentale: una conoscenza. Ovviamente la realtà dice tutt’altro, in quanto questa è una truffa phishing che mira in ogni modo a far cliccare l’utente sul collegamento ipertestuale che abbiamo provveduto ad eliminare dal testo qui sopra incollato.

Una volta fatto ciò, si apre un form che sembrerebbe quello utile ad iscriversi al sito di incontri necessario per conoscere la finta ragazza in questione. Bisogna quindi fare molta attenzione, in quanto scrivendo i propri dati personali come nome, cognome, data di nascita e quant’altro, si finirebbe per concederli ai truffatori che ne potrebbero fare un utilizzo non consono ai canoni della legge.

Molte persone, secondo quanto riportato, riferiscono di una sezione premium in fase di compilazione che richiede addirittura i dati della carta di credito. In questo modo si finirebbe per fare un vero e proprio guaio: concedere la propria carta ai truffatori.