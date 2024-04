Iliad, NUOVA offerta GIGA 180 con un regalo graditissimo

Tante persone sono rimaste sorprese fino a pochi giorni fa, siccome erano disponibili sul sito ufficiale di Iliad due offerte. Queste, entrambe appartenenti alla famosissima gamma Flash, hanno rappresentato un vero e proprio record. Mai prima di quel momento Iliad aveva lanciato due soluzioni della linea Flash in concomitanza.

Questa scelta è stata fatta dal famosissimo gestore con un solo scopo: continuare a rendere la vita difficile agli altri gestori. Effettivamente non c’è miglior modo che proporre delle offerte mobili strapiene di giga e soprattutto con prezzi molto bassi. L’esclusività delle Flash ha però purtroppo uno svantaggio: improvvisamente scompaiono e non possono più essere sottoscritte.

È proprio questo il motivo che ha portato Iliad finalmente a lanciare una nuova opportunità appartenente al mondo Giga. Questa gamma, fatta di offerte che in genere restano disponibili per più tempo rispetto alle Flash, accoglie quindi una new entry. Questa è fatta di tanti contenuti ma soprattutto di un prezzo talmente accessibile da mettere a pensare anche chi era convinto di restare con un determinato gestore. Bastano pochi euro ogni mese per avere il meglio dal punto di vista dei giga, dei minuti e dei messaggi.

Iliad ha lanciato finalmente una nuova offerta per la gamma Giga, ecco la 180 con il 5G

Insomma, lo hanno capito tutti: è arrivata una nuova offerta sul sito di Iliad. La Giga 180, oltre a garantire minuti senza limiti ogni mese, permette di avere anche SMS illimitati. Il vero punto di forza però, la ragione per cui gli utenti scelgono tale soluzione di Iliad, è ovviamente la connessione ad Internet che è disponibile con 180 giga in rete 5G. Il costo di questa offerta mobile è di 9,99 € al mese per sempre.

Non ci saranno cambiamenti in corso d’opera, anche per il 5G che dunque è incluso per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile.