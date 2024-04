Negli ultimi giorni ha circolato una notizia che ha decisamente sorpreso il settore tecnologico delle automobili elettriche.

Infatti, secondo Reuters, una delle più importanti agenzie di stampa, Tesla avrebbe deciso di cancellare la produzione della nuova Model 2, annunciata in precedenza nel 2020 in occasione del Battery Day.

La Tesla Model 2 è un ambizioso progetto della casa automobilistica statunitense che aspira a produrre la sua prima elettrica low cost, con un incredibile prezzo di vendita di 25.000 euro.

La nuova elettrica, pensata proprio per essere un’automobile più accessibile, dovrebbe montare una nuova piattaforma che fornirà al veicolo un’autonomia di 400 km.

Per rendere la Model 2 più accessibile Tesla dovrebbe rinunciare ad alcuni accessori superflui, senza però abbandonare i software più recenti e tecnologici. Inoltre l’elettrica low cost dovrebbe integrare anche il sistema di guida autonoma Full Self-Driving.

Secondo Reuters, i motivi della cancellazione del veicolo sarebbero le tempistiche e la sfrenata concorrenza delle case automobilistiche cinesi che sarebbe molto più avanti nel progetto.

Elon Musk smentisce la cancellazione di Tesla Model 2

Nei mesi scorsi Elon Musk si era mostrato estremamente entusiasta per la realizzazione della prima elettrica low cost adatta per un mercato diverso dal solito, e aveva parlato di fine 2025 come data iniziale per l’avvio del progetto.

Quindi come avrà reagito il CEO di Tesla dopo l’uscita del report di Reuters che menziona dossier interni all’azienda?

La risposta di Elon Musk non si è certo fatta attendere ed è pervenuta tramite un lapidario tweet sul suo social network X: ‘Reuters sta mentendo (di nuovo).’ A quanto pare l’imprenditore miliardario smentisce completamente l’ipotesi della cancellazione della Model 2.

Le novità su Tesla non finiscono qui, visto che è stato confermato che l’8 agosto ci sarà la presentazione ufficiale di un altro incredibile progetto della casa automobilistica: il robotaxi, il veicolo a guida autonoma progettato per circolare senza la presenza di un conducente.