Il brand francese DS Automobiles ha presentato due nuovi modelli definiti DS3 Hybrid e DS4 Hybrid, questi ultimi introducono una nuova Combo di motore elettrico e motore a benzina in grado di garantire delle prestazioni decisamente maggiori rispetto alla generazione precedente insieme a una gestione della batteria che è totalmente automatizzata, con la ricarica che avviene durante la guida senza bisogno di collegarsi a una presa di corrente.

Per chi non lo sapesse infatti Hybrid e la tecnologia ibrida senza la spina che abbina due diverse forme di energia per offrire la massima efficienza e le minori emissioni di CO2 possibili, questo tipo di veicoli è infatti in grado di mettersi in moto utilizzando solo il motore elettrico e laddove necessario utilizzare quella benzina per produrre maggiore potenza.

Caratteristiche e motore

Il nuovo Hybrid può contare su un motore a benzina 136 CV / 230 Nm abbinato a un nuovo cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, integrato con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e 55 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio NMC da 0,9 kWh che rifornisce l’impianto elettrico.

Il motore a benzina nello specifico rappresenta un’evoluzione dell’offerta precedente e offre un tre cilindri e 1.199 CC di cilindrata che eroga 136 CV e 230 Nm di coppia a 1.750 giri/min, opera seguendo un ciclo Miller, altamente efficiente dal punto di vista termodinamico e dunque in grado di abbattere i consumi, per quanto riguarda il motore elettrico, quest’ultimo invece è integrato nel nuovo cambio e-DCS6 a doppia frizione a sei rapporti, offre 21KW di potenza (28CV) ed opera solo a basse velocità e con carichi moderati, nel frattempo il motore a benzina produce energia cinetica per ricaricare la batteria.

Anche il cambio e-DCS6 contribuisce in modo decisivo dal momento che garantisce il minimo delay nell’erogazione della coppia durante il cambio tra un rapporto e l’altro.