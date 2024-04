Tesla: taglia ai prezzi e offerte di vantaggi per le auto non vendute

La Tesla, casa automobilistica del magnate, conosciuto per la sua eccentricità, Elon Musk, non ha avuto un anno eccelso per quanto riguarda la vendita delle sue auto. Per recuperare, la società ha deciso di impiegare nuove strategie fatte di sconti e vantaggi.

Alcuni modelli della auto Tesla sono ora proposte ad un costo ridotto a causa del calo delle vendite, nella speranza di un recupero in vista di un futuro incerto. Allo stesso tempo, il brand sta anche temporaneamente offrendo la possibilità di trasferire il Full Self Driving (FSD) ai clienti che acquistano un nuovo veicolo in questo periodo, così da dare un incentivo in più.

Tesla: strategie che potrebbero funzionare per rialzare le vendite

La decisione di tagliare i prezzi dei veicoli potrebbe essere un metodo voluto per cercare di aumentare le vendite e ad attirare nuovi clienti verso la Tesla, un po’ come se fosse un prodotto del supermercato con la dicitura annessa del “SUPERSCONTO“. Spezzando una lancia a favore della Tesla, la caduta degli introiti interessa l’intero settore e non la specifica casa automobilistica. Gli sconti potrebbero essere una strategia funzionante per i consumatori interessati ad acquistare un’auto del brand ma tentennanti a causa dei costi, portando magari ad un rialzo sul quale altre società non hanno puntato.

Gli sconti e i vantaggi attualmente offerti sono tuttavia limitati ai possibili acquirenti statunitensi e potrebbero non essere disponibili in altri Paesi, incluso il nostro. Il pacchetto Full Self Driving (FSD) proposto da Tesla, poi, anche se ipoteticamente disponibile, non sarebbe comunque utilizzabile in Italia e in Europa a causa delle leggi vigenti.

La politica di Tesla, inoltre, richiede l’acquisto separato del pacchetto FSD per ciascun veicolo, anche nel caso in cui si avesse un cambio proprietà, aspetto criticato e che solleva non poche difficoltà. L’approccio, infatti, appare per molti alquanto irragionevole, specialmente considerando che si tratta di software. Nonostante le limitazioni, alcune volute ed altre “costrette”, le strategie adottate dalla Tesla potrebbero in qualche modo avere il successo sperato e riportare in pista la società.