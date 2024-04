Vodafone Silver, queste 2 offerte per aprile 2024 offrono fino a 200GB

Molte offerte stanno stupendo gli utenti ultimamente ma con Vodafone pronta a dar battaglia a tutti, la situazione cambia. Il gestore anglosassone vuole riprendersi i suoi vecchi clienti e intende farlo con delle offerte molto famose.

Sono ritornate le Silver, disponibili in doppia misura e con prezzi molto più accessibili rispetto al passato.

Vodafone, le offerte migliori sono proprio le Silver: ecco cosa offrono

Quando un gestore come Vodafone rispolvera le sue vecchie offerte e le rielabora anche in chiave economica, tutto può cambiare. Anche chi aveva giurato di non tornare più indietro, comincia a valutare di farlo, soprattutto di fronte alle nuove Silver.

Partendo dalla prima soluzione, ovvero la Vodafone Silver 100, il prezzo è di soli 7,99 € al mese, con il primo che costerà solo 5 €. All’interno di questa soluzione mobile ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga di traffico dati in 4G.

La seconda offerta invece si chiama Vodafone Silver 150 e costa 9,99 € al mese e, come la prima, solo 5 € il primo. Al suo interno gli utenti trovano minuti e messaggi senza limiti verso tutti come nel caso della prima soluzione ma questa volta con 150 giga in 4G.

C’è un regalo per chiunque scelga una di queste due soluzioni mobili: ci sono 50 giga in più ogni mese ma bisogna sottoscrivere un servizio gratis. Si tratta di SmartPay, il servizio di ricarica automatica che prende i soldi direttamente dal conto conto corrente per l’offerta mobile. Veramente questi giga in più sono cumulabili con quelli presenti nelle Silver, che dunque arrivano fino a 200 giga.

Da ricordare che non tutti possono sottoscrivere le tre offerte appena descritte, in quanto sono disponibili solo verso chi proviene da alcuni gestori in particolare. Più precisamente, chi arriva da un provider come Iliad o dai gestori virtuali può scegliere quanto descritto in alto.