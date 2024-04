In queste ultime settimane abbiamo sentito parlare ampiamente del prossimo smartphone di fascia medio-alta del colosso Big G. Ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 8a. Nonostante questo, sembra che le indiscrezioni non siano ancora finite. Nel corso delle ultime ore, infatti, il leaker Yogesh Brar ha pubblicato sul social network X un post con cui ha rivelato gran parte delle presunte specifiche tecniche di questo nuovo smartphone di casa Google.

Google Pixel 8a

– 6.1" FHD+ OLED, 120Hz

– Tensor G3

– 128/256GB storage

– 64MP (OIS) + 13MP (UW)

– 13MP selfie

– Android 14

– 4,500mAh (~)

– 27W charging

Launch: May ($500-550)

What are your price expectations?

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 5, 2024