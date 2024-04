Gli operatori telefonici presenti sul territorio italiano aggiornano costantemente i propri cataloghi di offerte di rete mobile per stupire sempre gli utenti. Tra questi, uno dei più efficienti è CoopVoce. L’operatore telefonico virtuale, infatti, ha aggiornato in questi giorni il suo catalogo, proponendo tante nuove offerte low cost davvero convenienti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce aggiorna il suo catalogo, ecco le nuove offerte dell’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha rinnovato il suo catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, l’operatore ha quindi aggiunto diverse novità. In particolare, sono state introdotte tre nuove offerte. La prima è la più economica, ovvero Coopvoce Evo Start. Quest’ultima ha un costo molto basso di soli 4,90 euro al mese.

Nello specifico, nel bundle sono inclusi 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. La seconda offerta del catalogo è invece CoopVoce Evo 30. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 30 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. L’offerta in questione include poi 1000 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 6,90 euro al mese.

L’ultima new entry del catalogo di offerte di CoopVoce è CoopVoce Evo 200. Quest’ultima, in particolare, avrà inclusi fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare, 1000 SMS verso tutti e sempre minuti di chiamate illimitati per chiamare tutti i numeri. Questa è l’offerta più cara delle tre, dato che ha un costo di 9,90 euro al mese. Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, sembra che queste tre new entry saranno disponibili all’attivazione fino ad addirittura il prossimo 8 gennaio 2025. Vi terremo comunque aggiornati nel caso in cui l’operatore dovesse decidere di anticipare o posticipare la data di scadenza di queste offerte mobile.