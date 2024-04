Vodafone svolta ad APRILE 2024: le offerte da 200 giga con un REGALO

Dopo che il mese di febbraio insieme a quello di marzo è stato uno dei migliori, Vodafone vuole far sì che anche aprile sia d’aiuto. Il gestore anglosassone, che si trova nel bel mezzo di una campagna promozionale molto ampia, sta mettendo in gioco tutte le sue forze per ristabilire il suo vecchio dominio.

Ovviamente quando si parla di telefonia mobile, quello che gli utenti vogliono sentire è la parola “risparmio“. Consci del fatto che la qualità ormai è più o meno bilanciata tra le varie aziende che si occupano di quest’ambito, i clienti cercano distrarsi al meglio per quanto riguarda i prezzi di vendita mensili. Vodafone ovviamente si è accorta di tutto questo e sta cercando di venire incontro a tutti.

Vodafone intraprende un nuovo percorso ma con le vecchie Silver

Fino a poco tempo fa questo gestore era etichettato come quello più costoso, così come quello con la rete migliore.

Chi riusciva a far fronte a questo compromesso, si trovava bene ma ora c’è bisogno di cambiare. Vodafone vuole infatti ristabilire il dominio con delle offerte del passato totalmente rivisitate, le quali rispondono al nome di Silver. Sono due le soluzioni che stanno facendo breccia nel cuore dei vecchi utenti, fino a far ritornare sui propri passi.

Non c’è alcun cambio nel nome, siccome entrambe hanno la stessa denominazione ed appartengono alla stessa gamma. La prima delle due costa di meno, mentre la seconda, costando di più, offre qualche contenuto superiore.

Partendo dalla prima, ecco che al suo interno ogni mese si articolano minuti e messaggi illimitati verso ogni utente e 100 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese. La seconda offerta, che invece costa 9,99 € al mese, si spinge fino ad offrire 150 giga in 4G oltre a minuti e messaggi senza limiti.

In entrambi i casi, a poter entrare in Vodafone sono solo coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad.