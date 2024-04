L’8 aprile, il Nord America sarà immerso nell’oscurità mentre il cielo si riempirà di spettacoli celesti. Ma non solo gli appassionati di astronomia staranno a guardare. Un gruppo di ingegneri della NASA, con sede in Virginia, sta preparando un’audace missione: lanciare tre razzi direttamente nel cuore dell’eclissi solare totale.

I tre razzi dell’eclissi

Oltre all’eccitante avventura che questa impresa promette, c’è un obiettivo scientifico di grande rilevanza: comprendere meglio le conseguenze della rapida oscurità solare sull’atmosfera terrestre. Il repentino calare delle tenebre, trasformando il giorno in notte, ha un impatto profondo sulle temperature e sui comportamenti animali.

Rimane però un’enorme incognita: come influenzi questa breve oscurità la ionosfera, quella fascia che separa l’atmosfera superiore da quella inferiore, estendendosi per oltre 55 a 310 miglia sopra la superficie terrestre? In questa regione, la radiazione ultravioletta solare separa gli elettroni dagli atomi, creando una miscela densa di particelle cariche elettricamente.

Con il lancio in sequenza dei tre razzi – prima, durante e dopo che l’ombra lunare trasformerà il giorno in notte – gli ingegneri della NASA sperano di avere un’idea più chiara del tipo di problemi che questo fenomeno può venire a creare, specialmente nel campo delle comunicazioni radio e satellitari. Questo studio, che segue un esperimento simile durante l’eclissi solare parziale dello scorso ottobre, si prospetta di misurare meglio le perturbazioni che la diminuzione della luce solare può creare.

La NASA e il cosmo che ci circonda

La sfida è enorme, ma anche l’entusiasmo è palpabile: raccogliere dati preziosi per affinare la nostra capacità di predire tali fenomeni e migliorare la gestione delle comunicazioni sulla Terra.

Questo imponente sforzo scientifico è solo l’ultimo esempio dell’incessante impegno della NASA nel comprendere e sfruttare i fenomeni cosmici che ci circondano. Attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e una meticolosa pianificazione, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti si dedica a spingere avanti i confini della nostra conoscenza dell’universo e a utilizzare queste informazioni a beneficio di tutti noi.