Se hai ancora la vecchia carta d’identità cartacea nel tuo portafoglio, preparati al cambiamento. E’ in arrivo la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), che sostituirà gradualmente il vecchio documento ormai considerato obsoleto.

La nuova Carta d’Identità Elettronica

Questa nuova carta non solo ti permetterà di risparmiare spazio prezioso nel portafoglio, senza stare troppo a pensare a come riporla e senza la preoccupazione dell’usura che colpisce i documenti di carta nel tempo. La CIE offre molti altri vantaggi pratici: ti consente di accedere facilmente ai servizi della pubblica amministrazione, e può anche essere utilizzata per la lettura del codice fiscale, ad esempio nelle procedure di registrazione delle spese sanitarie, sostituendo così la necessità di portare sempre dietro anche la Tessera Sanitaria. Inoltre, possedere una CIE significa non dover più fare affidamento sul Sistema Pubblico di Identità Digitale.

E’ comunque importante sapere che ci sono procedure specifiche per ottenere la nuova carta d’identità elettronica. Una di queste è il sistema di prenotazione della CIE, messo a disposizione dal governo attraverso i suoi spazi telematici. Utilizzando questa piattaforma, i cittadini possono prenotare e ritirare il proprio documento in modo efficiente e senza stress (o almeno, così ci auguriamo tutti).

Se il Comune presso cui intendi fare richiesta della CIE ha attivato il servizio di prenotazione, basta presentarsi nella sede designata nel giorno e all’ora scelti per ritirare il documento. Per quanto riguarda i costi, il rilascio della carta d’identità elettronica richiede il pagamento di una somma di 16,79 euro, oltre ai diritti fissi e alle spese di segreteria, se previste.

Benvenuti nel futuro

Insomma, non ci sono svantaggi nell’aggiornare il proprio documento di identità alla nuova versione elettronica. E’ interessante poi, notare come nel 2024 verrà introdotto in Italia l’IT-Wallet, un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione dei documenti identificativi e l’ottimizzazione dei servizi pubblici.