Vodafone, APRILE parte con le SILVER: ci sono 200 GB gratis

Come gli utenti hanno già potuto vedere sul web, sono ancora disponibili quelle offerte di Vodafone che daranno del filo da torcere ai gestori virtuali e soprattutto a Iliad. Il gestore anglosassone ha preso di mira tutte quelle nuove realtà che fanno parte del mondo virtuale e appunto Iliad che da qualche anno ormai domina senza problemi. Sono pertanto ancora disponibili tanto famose Silver, offerte piene di contenuti che includono questa volta anche tanta convenienza al loro interno.

Chi vuole risparmiare, anche se non è abituato a riferirsi a questo gestore, può farlo con Vodafone, sia ritornando sui propri passi che arrivando per la prima volta alla sua corte. All’interno delle offerte Silver c’è davvero di tutto a partire dai minuti, terminando poi con tanti giga e anche con un regalo.

Ricordiamo che queste soluzioni mobili sono disponibili solo per alcuni utenti ben precisi, proprio come il gestore tiene a precisare.

Vodafone propone ancora le offerte migliori, si chiamano Silver

Entrambe le Silver sono molto simili tra loro per via dei contenuti ma differiscono per i prezzi e soprattutto per i giga- Il loro credo è uno solo: offrire tanti contenuti e per un prezzo vantaggioso, in entrambi i casi ovviamente. La prima, famosissima proprio per il suo prezzo bassissimo, include al suo interno tutto. Vodafone conquista infatti garantisce al pubblico minuti senza limiti verso chiunque, messaggi senza limiti verso tutti e infine 100 giga per la navigazione su Internet usando il 4G. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese.

Passando alla seconda offerta, questa costa 9,99 € al mese con minuti e messaggi senza limiti come nel caso della prima soluzione ma questa volta con 150 giga. Chi sceglie poi il servizio SmartPay per ricaricarsi in automatico, può beneficiare di 50 giga in più da aggiungere a quelli della propria offerta. Ovviamente è tutto gratuito.