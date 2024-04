L’operatore telefonico Iliad sta continuando ad ampliare la sua proposta e a stupire i propri utenti con tante novità di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponibile una nuova offerta di rete mobile a basso costo ed estremamente conveniente. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta mobile denominata Iliad Giga 120. Vediamo qui di seguito i dettagli.

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad ha stupito tutti con una nuova offerta di rete mobile estremamente conveniente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Iliad Giga 120. Quest’ultima è subentrata in seguito alla scadenza di alcune offerte appartenenti alla gamma Iliad Flash.

Per il momento, secondo quanto riportato sul sito dell’operatore, questa offerta rimarrà sempre disponibile. In particolare, Iliad Giga 120 è un’offerta riservata esclusivamente a tutti i nuovi clienti dell’operatore. Nello specifico, l’offerta in questione include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività massima pari a 4G+, SMS illimitati verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche minuti di chiamate senza limiti verso alcuni paesi stranieri.

Come riportano anche i colleghi di Mondomobileweb.it, tra questi paesi stranieri sono compresi i seguenti:

Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

