Al giorno d’oggi avere in casa un trapano avvitatore è cosa fondamentale, può essere un valido aiuto per tutti coloro che necessitano di svolgere qualche piccolo lavoretto in casa, senza doversi minimamente preoccupare di essere costretti a chiamare addetti specifici, o dover utilizzare varie tipologie di prodotti. Uno dei brand più diffusi ed apprezzati al mondo è Black+Decker, grazie allo sconto Amazon è possibile acquistare uno dei prodotti di punta, ad un prezzo estremamente conveniente.

Il dispositivo in promozione si contraddistingue per la sua versatilità, viene definito a tutti gli effetti un trapano/avvitatore a batteria, proprio perché permette di svolgere entrambe le operazioni di base: l’avvitatura di viti e simili, come anche il fare fori in moltissime superfici. Nella parte inferiore trova posto una batteria agli ioni di litio da 1.5A, removibile e ricaricabile a parte (così eventualmente da poterla sostituire e proseguire con le varie operazioni).

Trapano avvitatore in offerta folle su Amazon

Innumerevoli sono le funzioni raggiungibili dagli utenti nel momento in cui decideranno di utilizzare il trapano in questione, anche se la più interessante riguarda senza dubbio il prezzo di vendita. Il prodotto è disponibile a soli 49 euro, occasione perfetta per riuscire a mettere le mani su uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione, per quanto riguarda il settore del bricolage e del fai-da-te. L’acquisto può essere completato direttamente qui.

All’interno della confezione non si trova una così grande dotazione di accessori, fortunatamente la batteria è removibile, così da poterla ricaricare a parte, ed eventualmente acquistarne una secondaria per riuscire a godere delle funzionalità no-stop. Nella parte anteriore è integrata una luce LED che serve per illuminare l’area operativa, utilissima nel caso in cui si sfrutti il dispositivo al buio, mentre l’impugnatura morbida antiscivolo garantisce il massimo comfort in fase di utilizzo.