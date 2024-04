Una aspirapolvere senza fili può oggi essere acquistata su Amazon con un risparmio fuori da ogni logica, infatti il prezzo attivato dall’azienda risulta essere decisamente più basso del normale, con la possibilità, comunque, di godere di una qualità che potremmo generalmente definire nella media.

Come tutti i dispositivi dello stesso tipo, la prima cosa da sapere riguarda il suo essere una scopa elettrica senza fili, con batteria integrata da 2200mAh, che può raggiungere una autonomia di circa 40 minuti di utilizzo continuativo, dipendentemente dalla modalità effettiva scelta (essendo disponibile varie soluzioni). Viene definita 6 in 1 poiché all’interno della confezione è possibile trovare un buon numero di accessori atti ad estendere al massimo la versatilità del prodotto stesso.

Aspirapolvere senza fili in offerta: quanto costa oggi

Il prezzo di listino di una buona aspirapolvere senza fili, come quella effettivamente raccontata nel nostro articolo, è di circa 199 euro. In confronto a quanto il mercato è in grado di offrire, si tratta di un buon rapporto qualità/prezzo, che però allo stesso tempo viene sapientemente ridotto da Amazon, con l’applicazione di un coupon del 50%, per arrivare così a poter spendere solamente 99 euro per il suo acquisto finale, direttamente a questo link.

La potenza massima raggiungibile è di 175W, con 20KPa per una durata di 25 minuti nella modalità più potente, scendendo poi alla standard da 15KPa per circa 40 minuti di utilizzo continuativo. Il tutto, come vi abbiamo anticipato, è possibile con la batteria da 220mAh, che può essere ricaricata facilmente con il collegamento ad una presa a muro. L’aspirapolvere senza fili in promozione è relativamente leggera, risultando facilmente utilizzabile sia dal pubblico maschile che da quello femminile, oltretutto è presente un filtro che cattura fino al 99,99% delle particelle di polvere microscopiche.