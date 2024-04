Ombelico una delle cose che ci accomuna più di tutte gli uni con gli altri. Parte che tutti danno per scontata. Non sapendo che ci sono dei principi per il quale esso acquisisce quella forma e a cosa può servire in futuro.

Parte molto fondamentale che è utilizzata durante la fase di sviluppo di un embrione dal quale ci sviluppiamo in seguito noi.

Ombelico, che cos’è?

Già come anticipato in precedenza l’ombelico in se è una delle caratteristiche che accomuna tutti i mammiferi. Esso è un semplice foro, localizzato al centro dell’addome, il quale faceva da appoggio per il cordone ombelicale nelle fasi dello sviluppo embrionale.

Tutte le specie fra di loro si differenziano soprattutto per una diversa forma di questo piccolo foro e ad alcuni è molto più visibile ad occhio nudo. Gli esseri umani sono molto particolari in questo dettaglio visto la nostra suddivisione in due categorie, ovvero quelli che hanno un ombelico interno, caratterizzato da una rientranza e quelli con un ombelico esterno caratterizzato dalla classica forma a bottone.

Queste due conformazioni dell’ombelico di solito per molte persone derivano dalla modalità con il quale è tagliato il cordone ombelicale durante il parto.

Questa teoria però è screditata da degli studi effettuati di neonatologia, i quali hanno dimostrato che la futura forma dell’ombelico non deriva dall’abilità ostetrica o dal taglio effettuato.

Dopo questa teoria si è passati a dare crediti alla genetica. Gli scienziati hanno indagato e cominciato a contare il numero di gemelli omozigoti all’interno degli ombelichi dalle forme differenti. Traendo come risultato che non era una questione di DNA.

Dopo molto tempo alcuni medici statunitensi hanno dedotto che la sua forma era dovuta al processo di cicatrizzazione della ferita che ha dovuto subire l’addome. Quindi ha dare la forma dell’ombelico potrebbe essere stata l’infiammazione.

Con il progredire della medicina fino ad oggi all’incirca il 90% delle persone ha un ombelico interno mentre il 10% lo ha esterno.

Inoltre questo fantastico foro durante l’età adulta svolge altri compiti. Infatti è stato dimostrato che entrambi i sessi hanno la possibilità di valutare la bellezza dei partner dalla forma dell’ombelico che contiene molte importanti informazioni sulla salute della persona.