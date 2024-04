Telegram ha permesso agli utenti di poter creare un account Business in modo da avere tutte le funzionalità di un account aziendale solo se viene effettuato l’ abbonamento alla funzione Telegram Premium. Si potrà così personalizzare la propria chat inserendo dei messaggi con risposte rapide che contengono informazioni sulla propria attività cosicché vengano inserite solo informazioni che riguardano gli orari o le altre comunicazioni.

Gli utenti Business potranno inoltre collegare un bot che elabora i messaggi e risponde a nome degli utenti in modo da poter avere delle risposte veloci e gestire tutte le chat al meglio. Telegram ha anche annunciato la condivisione dei ricavi con i proprietari dei canali poiché al momento che possiede un canale pubblico con circa 1000 iscritti potrà avere una ricompensa di che ammonta al 50% delle entrate derivanti dalle inserzioni visualizzate nei loro canali.

Telegram, annunciate nuove inserzioni

Per garantire la ricompensa degli utenti, Telegram ha aggiunto nuove inserzioni che gli utenti potranno acquistare usando Toncoin, una criptovaluta alimentata dalla Blockchain Ton. Queste inserzioni, avendo un’ alta velocità di transazione, vengono mostrate soltanto nei grandi canali pubblici, quindi non verranno mostrate all’ interno di chat private o in altre aree dell’ applicazione anche perché tutto questa va a beneficiare soltanto i proprietari dei canali. Ovviamente per coloro che vogliono disattivare le inserzioni dovrà abbonarsi alla versione Premium di Telegram.

Le novità adattate da Telegram faranno sicuramente crescere gli utenti che vorranno abbonarsi a Premium in modo da avere tutte le nuove funzionalità descritte sopra; ci saranno delle nuove idee per una chat molto più ordinata e funzionale soprattutto dopo che verranno fatte tutte le modifiche necessarie a renderla efficiente. Si potranno creare inoltre anche dei link che rendono più semplice l’ organizzazione della propria azienda: potranno collegare gli utenti con i proprietari della chat in modo da tracciare ad esempio le prenotazioni o le richieste specifiche dei clienti.