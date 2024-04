In questo articolo vi forniremo una piccola guida volta a semplificare l’accesso a Windows 11. Eliminando la necessità di inserire il PIN o password al momento dell’avvio. Nell’epoca sempre più digitale in cui viviamo, la sicurezza informatica rappresenta un aspetto cruciale per proteggere i dati personali e sensibili. A tal proposito l’introduzione di misure di sicurezza ogni avvio del sistema può risultare noiosa. Oltre che impraticabile per molti utenti. È qui che entra in gioco il nostro piccolo “tutoraggio”.

Windows 11, l’accesso in pochi step

Windows 11, il più recente sistema operativo sviluppato da Microsoft, offre una vasta gamma di funzionalità avanzate e strumenti di tutela progettati per proteggere la privacy degli utenti e dei contenuti da essi condivisi. Ma, per coloro che preferiscono un accesso rapido e diretto al proprio dispositivo, l’obbligo di immettere manualmente un codice numerico o altro ad ogni avvio può rappresentare un ostacolo fastidioso. Per questo motivo, abbiamo elaborato una serie di semplici indicazioni che consentono di bypassare questa fase.

La procedura inizia mediante la combinazione di tasti (Windows)+ (R) e l’inserimento del comando “regedit”. Una volta aperto il registro, bisognerà navigare fino al percorso “HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PasswordLess”. Da qui individuare la chiave denominata “DevicePasswordLessBuildVersion”. A questo punto, sarà necessario modificare il valore predefinito da “2” a “0”. Una semplice operazione abiliterà l’avvio della piattaforma.

In più, è possibile disattivare anche il PIN associato a WindowsHello tramite le impostazioni dell'account. Basterà aprire le impostazioni, selezionare "Account" e successivamente "Opzioni di accesso". Infine, cliccare sulla voce "PIN" e rimuovere quello precedentemente impostato. Con questi passaggi, potrete godere di un accesso più rapido e diretto al proprio sistema senza compromettere la sicurezza dei vostri dati sensibili.