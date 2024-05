Truffa in corso, ATTENTI al messaggio phishing che prosciuga il conto

La nuova e-mail che sta girando è una truffa. Molti utenti non si sono accorti del problema ed è per questo che sono andati fino in fondo credendo di conoscere una ragazza. Nel prossimo paragrafo si può avere un assaggio del testo scritto, così da riconoscerlo prima.

Truffa: gli utenti ci sono cascati ancora, ecco un inganno nuovo e pericoloso

Sta girando in queste ore un nuovo testo che potrebbe prendere di sorpresa molti utenti ed è per questo che abbiamo scelto di riportarlo. Tramite e-mail diverse persone si sono ritrovate di fronte ad una truffa, ecco come era scritta:

“Ciao, ho 18 anni, sono una studentessa universitaria, mi chiamo Rosetta. Il tuo vecchio amico, che ora studia con me, mi ha mostrato le tue fotografie. Onestamente, mi piaci davvero e penso che tu sia molto sexy ;)

Voglio che quando ci incontreremo, andremo a casa mia e lì mi stringerai al letto e mi bacerai appassionatamente.

Possiamo incontrarci in qualsiasi momento conveniente per te.

Puoi trovarmi velocemente su questo sito.

Ti aspetto, bello.

Ecco il mio profilo“.

Di fronte ad un testo del genere più persone possono finire nei guai, soprattutto perché può risultare veramente convincente. Il passare del tempo sono moltissimi coloro che hanno imparato a distinguere una truffa, ma coloro che usano per davvero dei siti di incontri possono cascarci con tutte le scarpe.

Questo testo è stato ideato appositamente per colpire questo genere di utenti, ovvero coloro che fanno costantemente utilizzo dei siti di incontri. Alla fine del messaggio c’è un profilo, o meglio un link che finge di portare ad un collegamento diretto con la finta persona che scrive.

Dall’altro lato non ci sarà nessuna ragazza ma solo un modulo da compilare con i propri dati, facendo credere ai malcapitati di sottoscrivere un’iscrizione. Si capisce perfettamente che è una truffa da alcuni aspetti ed il primo è sicuramente l’indirizzo e-mail mittente che è scritto davvero male.