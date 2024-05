AI: scoperti 27.000 asteroidi nelle vecchie immagini dei telescopi

L’intelligenza artificiale sta permettendo all’umanità di fare davvero tante cose in più rispetto a prima e con tanta facilità. Nessuno si sarebbe mai aspettato che un mezzo così potente e sconosciuto potesse essere una svolta vera e propria ma a quanto pare anche in campo scientifico lo è con grande regolarità. Durante gli ultimi giorni è esaltata la notizia di un gruppo di scienziati che avrebbe scoperto qualcosa di incredibile nel nostro sistema solare.

All’occhio umano sembrerebbero essere sfuggiti circa 27.000 asteroidi da alcune immagini telescopiche di vecchia data. L’intelligenza artificiale avrebbe contribuito ad identificarli, con il ritrovamento che sarebbe avvenuto grazie ad un team guidato dall’istituto B612 in collaborazione con l’Università di Washington. Si tratta di un grande passo avanti per quanto riguarda il monitoraggio di quello che ad oggi è uno dei più grandi pericoli che minaccia l’umanità.

Come l’intelligenza artificiale ha individuato quasi 30.000 asteroidi

Ciò che è stato di fondamentale importanza per l’identificazione dei 27.000 asteroidi è stato un algoritmo di intelligenza artificiale. Questo, che prende il nome di THOR, è stato in grado di analizzare perfettamente 400.000 immagini che fanno parte dell’archivio del cielo notturno, individuando tantissimi asteroidi che anni fa erano invisibili.

L’algoritmo in questione è stato addestrato su più dati che gli permettono di analizzare addirittura fino a 1,7 miliardi di punti luminosi all’interno di un’unica immagine telescopica. L’obiettivo è collegare i vari puntini di luce tra le immagini diverse, riuscendo a capire che in realtà rappresentano un unico oggetto in continuo movimento nello spazio.

Proprio da qui è stato possibile capire tutto. L’algoritmo è stato ridimensionato usando Google Cloud con cui è stato possibile arrivare alla scoperta. Al giorno d’oggi ci sono circa 150 nuovi asteroidi vicini all’orbita della Terra, ma fortunatamente non ce n’è neanche uno che sembrerebbe essere in rotta di collisione con il pianeta azzurro.