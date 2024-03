Xiaomi ha ufficialmente presentato il suo tanto atteso portatile da gaming, il Redmi G Pro 2024, destinato al lancio in Cina il 4 marzo. Questo nuovo prodotto rappresenta un’ambiziosa mossa di Xiaomi nel mercato dei laptop da gaming, cercando di offrire prestazioni eccellenti all’interno della fascia di prezzo di 10.000 yuan (circa 1.300 euro), in una competizione diretta con brand rinomati come Lenovo, Asus e Acer.

Il Redmi G Pro 2024 è il risultato di più che un anno di impegno da parte di un team di ricerca e sviluppo appositamente dedicato, che ha sfruttato appieno le risorse e le capacità tecniche del gruppo Xiaomi. Lu Weibing, vicepresidente di Xiaomi, ha annunciato il lancio attraverso un post su Weibo, sottolineando che questo evento segna anche il debutto di Wang Teng come direttore generale del marchio Redmi.

Dettagli e immersione al top

Il cuore pulsante del Redmi G Pro 2024 è rappresentato dal processore Intel Core i9-14900HX, un impressionante chip a 14 core e 24 thread con una frequenza massima di 5 GHz, appartenente alla famiglia Alder Lake di undicesima generazione. A garantire prestazioni grafiche di alto livello è la scheda grafica Nvidia RTX 4060, basata sull’architettura Ampere, con 6 GB di memoria GDDR6 e supporto al ray tracing.

Una delle caratteristiche distintive di questo portatile è l’integrazione della tecnologia “Rage Engine“, precedentemente presente sui telefoni Redmi. Questa funzione permette di ottimizzare le prestazioni del sistema in base alle esigenze dell’utente, raggiungendo una potenza di 210 W con il supporto della versione PC del “Rage Engine“.

Il display da 16 pollici del Redmi G Pro 2024 offre una risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel), una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una luminosità di 500 nits e una copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Con un rapporto di aspetto di 16:10, il laptop fornisce più spazio verticale, ideale per attività di produttività e gaming.

Per quanto riguarda l’estetica e la personalizzazione, il portatile è dotato di una tastiera retroilluminata con effetti RGB personalizzabili, offrendo 11 diverse modalità che possono essere cambiate con un solo pulsante. Nella tastiera troviamo anche un pulsante indipendente per regolare la retroilluminazione in vari colori su quattro livelli di intensità.

Ridefinire il futuro dei laptop da gaming

Le opzioni di connettività sono abbondanti, con una porta Ethernet da 2.5 G, una porta mini DP ad alta larghezza di banda, una porta Thunderbolt 4, quattro porte USB-A, una porta HDMI 2.1 e un jack per le cuffie da 3.5 mm. Questa vasta gamma di connessioni consente agli utenti di collegare facilmente i dispositivi e sfruttare appieno le capacità del portatile.

Il Redmi G Pro 2024 si presenta come una potente proposta di Xiaomi nel settore dei laptop da gaming, cercando di offrire un equilibrio tra prestazioni elevate e un prezzo competitivo. Il suo debutto rappresenta un passo significativo per Xiaomi nel mercato dei dispositivi di gioco e pone la sfida diretta a concorrenti consolidati. Resta da vedere come il pubblico risponderà a questa nuova offerta e come influenzerà il panorama dei laptop da gaming nei prossimi mesi.