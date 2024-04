WhatsApp, la celebre piattaforma di messaggistica, di recente ha annunciato un aggiornamento rivoluzionario finalizzato a proteggere ancora di più la privacy degli utenti. Questa innovativa funzionalità, implementata attraverso l’ultima versione beta dell’app per dispositivi Android (versione 2.24.8.4), introdurrà la possibilità di bloccare le chat non solo sui dispositivi principali, ma anche su quelli secondari. Migliorando così la sicurezza delle conversazioni private.

Fino ad ora, il servizio ha sempre offerto la possibilità di bloccare le chat solo tramite l’inserimento di un codice di accesso o l’utilizzo dell’autenticazione biometrica. Ma tale opzione, era riservata esclusivamente ai dispositivi principali. Una limitazione che ha potenzialmente esposto gli utenti a rischi per la loro privacy. Con l’implementazione di quest’ultima innovazione, le conversazioni bloccate sul dispositivo principale non saranno più visibili nell’elenco delle conversazioni normali. Esse saranno automaticamente spostate nella cartella denominata “Chat bloccate“, e per accedervi sarà necessario inserire un PIN segreto.

WhatsApp, una novità per pochi

Questo significativo miglioramento rappresenta un importante passo avanti per garantire la privacy e la sicurezza degli utenti di WhatsApp. La rimozione della visualizzazione delle chat bloccate sui dispositivi connessi, riduce notevolmente il rischio di accesso non autorizzato da parte di terze parti. In più, l’introduzione del codice segreto aggiunge un ulteriore strato di protezione.

È importante sottolineare che, al momento però, questa opzione è disponibile solo per i possessori di dispositivi Android. Anche se si auspica che in futuro la piattaforma provvederà ad estenderla anche alle versioni per iOS, Mac, Windows e Web. Assicurando, in questo modo, una tutela uniforme che contribuirà a rafforzare ancora di più la fiducia delle persone nell’utilizzo dell’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Per tutte le altre informazioni a riguardo vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine per essere sempre in prima linea sulle ultime novità del momento, relative al settore tech e molto altro ancora.