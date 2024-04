Fastweb BATTE Iliad: solo 7,95 € al mese per 150 GIGA con un regalo

Fastweb ha deciso di portare di nuovo a disposizione del pubblico una delle offerte migliori di sempre, ovvero quella Mobile che tutti conoscevano. Il gestore virtuale consente quindi di avere tutto e con una somma davvero incredibile: solo 7,95 € al mese.

È questa la soluzione che darà una mano al gestore ad ampliare ancora di più il suo bacino di utenti. Ricordiamo che non ci sono attualmente altri gestori virtuali in grado di offrire il 5G.

Fastweb trova la quadra con la sua Mobile: costa 7,95 € e offre 150 giga in 5G

Al suo interno l’offerta Mobile comprende minuti senza limiti per parlare con chiunque e per tutto il tempo che si desidera, senza alcun tipo di ostacolo verso fissi e mobili nazionali. Chiaramente non c’è neanche lo scatto alla risposta.

Ci sono poi 150 giga per navigare sul web sfruttando la velocità offerta dal 5G. Anche in questo caso non persiste alcun tipo di limitazione in quanto con Fastweb si naviga sempre al massimo della velocità.

Tutte le tariffe offerte da Fastweb sono chiare e non hanno costi nascosti. Inoltre l’azienda garantisce una prova senza impegno visto che non ci sono penali per un’uscita anticipata.

Riconoscimenti e attivazione

Parliamo innanzitutto di un gestore che è stato riconosciuto come quello con la rete mobile più veloce in tutto il territorio italiano. Ad effettuare i rilievi è stata l’azienda Ookla, molto famosa proprio per i rilievi Speedtest.

Secondo quanto affermato, i risultati lungo tutto il 2022 e tutto il 2023, avrebbero visto Fastweb primeggiare su tutte le altre realtà.

Anche il processo di attivazione risulta semplice e velocissimo. Dopo aver concluso la sottoscrizione dell’offerta e dopo aver ricevuto la scheda a casa, si può attivare con carta d’identità elettronica o mediante il proprio SPID. Nel caso in cui qualcuno non dovesse preferire questi due metodi, si potrà attivare attraverso un video di riconoscimento.