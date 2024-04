Offerte Play Store, Google regala 10 app a pagamento GRATIS su Android

Grazie alle tante indiscrezioni che stanno arrivando mediante il web, gli utenti hanno appreso delle novità in arrivo per Android. Tra queste, diverse riguardano certamente il Play Store di Google, il market che riservava ai suoi utenti tanti contenuti sia gratis che a pagamento. Molti giochi e applicazioni spesso risultano disponibili in doppia versione, sia gratuitamente che con un prezzo da pagare.

Ci sono allo stesso tempo anche dei titoli che purtroppo sono disponibili solo a pagamento. Proprio per concedere a tutti la possibilità di provare l’ebrezza di avere un contenuto premium, il Play Store di Google ha lanciato la sua ennesima iniziativa. Solo per qualche giorno, e in alcuni casi per qualche ora, diversi contenuti a pagamento risulteranno gratuiti.

Esatto: sarà possibile scaricare sul proprio smartphone applicazioni e giochi che prevedono un prezzo, senza pagare praticamente niente. Tutto questo avrà effetto a tempo determinato, ma senza termini descritti. Pertanto, i titoli che troverete disponibili gratis nella lista sottostante, potrebbero tornare al loro stato originale da un momento all’altro.

Play Store di Google, questi sono i titoli da scaricare ora gratuitamente

Siccome la grande offerta che il Play Store di Google sta rendendo disponibile in queste ore potrebbe scadere improvvisamente, vi consigliamo di fare presto. Gli utenti Android possono provvedere al download istantaneo di giochi ed applicazioni a pagamento senza sborsare neanche un solo centesimo.

Per facilitare il procedimento abbiamo deciso di realizzare una lista con tutti i titoli in questione e con i link incorporati. Basta cliccare sui nomi per ritrovarsi improvvisamente nel Play Store, così da premere sul pulsante dedicato ed avviare il download. Ecco pertanto qui in basso l’elenco al completo per gli utenti Android: