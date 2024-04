Windows 11 dopo tre anni dal suo lancio continua a dimostrare il suo valore. Non ha deluso le aspettative dopo Windows 10, suo apprezzatissimo predecessore. Non sfigura in confronto con gli altri aggiornamenti che nel corso degli anni hanno creato diversi problemi agli utenti.

Anche se sono già passati tre anni, come detto, non tutti sanno che Microsoft ha reso gratuito il download di Windows 11 per tutti i dispositivi compatibili. Un’occasione unica da non sprecare. Procedere all’installazione è abbastanza semplice e basta seguire alcuni passaggi per aggiornare il proprio computer.

Come installare Windows 11

Il primo passaggio consiste nel recarsi nelle “Impostazioni” del sistema di Windows e selezionare la voce “Windows Update”. Aperta la schermata sarà possibile trovare la dicitura che indica la disponibilità per quel PC dell’aggiornamento Windows 11. A questo punto sarà possibile scaricare ed installare l’aggiornamento.

Se invece si preferisce una soluzione che non comprenda l’aggiornamento forzato è possibile attendere la notifica di Windows. Tale notifica viene inviata dal sistema per informare gli utenti che è possibile effettuare l’update direttamente. Stesso discorso vale anche per tutti gli altri futuri aggiornamenti. Come ad esempio Windows 12, anche se al momento è ancora ben lontano da una sua possibile uscita.

C’è anche altre modalità che ci permettono di accedere al download di Windows 11. Affidandosi a Windows Assistant, o anche accedere alla pagina download scegliendo l’opzione di creare un sopporto per l’istallazione. Inoltre, sempre dalla pagina di download è possibile scegliere l’opzione per il download di un file ISO. Questo andrà copiato in un supporto per l’installazione che sia avviabile come ad esempio un DVD, una chiavetta USB o anche una macchina virtuale.

Seguendo uno di questi passaggi è possibile dare inizio all’installazione di Windows 11. Una volta installato sarà possibile fare tutte le prove del caso per testare l’efficienza e l’efficacia di questo nuovo aggiornamento di Microsoft.