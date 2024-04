Vodafone parte alla grande ad APRILE con le SILVER: 200 GB e un omaggio

Secondo quanto riportato diventano sempre più insistenti i gestori virtuali ed è per questo che i più famosi hanno cercato di prendere delle contromisure utili. Anche questo mese infatti Vodafone lancia ufficialmente le sue offerte migliori che rispondono al nome di Silver.

Insieme alle altre viste anche durante la fine del 2023, queste sono le migliori proposte che il gestore potesse fare, soprattutto ai suoi vecchi utenti. L’intento di Vodafone attualmente è quello di recuperare un buon numero di persone che non hanno creduto nel buon nome del gestore. In realtà in tanti hanno lasciato proprio per via dei prezzi molto alti che però adesso tornano ad abbassarsi. Vodafone mette a disposizione dei costi mensili ridotti rispetto al passato, con tanti contenuti disponibili e con un regalo per tutti.

Questa volta l’unico modo per battere la concorrenza è proprio questo, ovvero offrire la convenienza mista a qualità e quantità. Il gestore colorato di rosso ci sta riuscendo alla grande ed infatti ammesso in difficoltà anche gestori molto forti come Iliad. Ora come ora superare le Silver sarà un’impresa, anche perché sono due. A primo impatto sembrano essere molto simili tra loro ma c’è una profonda differenza che riguarda sia il prezzo che i giga.

Vodafone, la scalata continua: distrutta la concorrenza di Iliad e dei virtuali con le Silver

Non è di certo un mistero che quando tornano in gioco le migliori offerte di Vodafone, si tratti delle Silver. Queste due promozioni mobili stanno dando del loro meglio soprattutto nell’ultimo periodo raccogliendo tanti nuovi utenti e recuperandone tanti tra i vecchi.

La prima offerta garantisce minuti ed SMS senza limiti con 100 giga in 4G a 7,99 € al mese. L’altra offerta è praticamente uguale per quanto riguarda minuti e messaggi siccome sono illimitati, ma cambia per i giga: ce ne sono addirittura 150 in 4G. Il prezzo mensile in questo caso sale a 9,99 € al mese.

Entrambe le offerte garantiscono inoltre un regalo a chi sottoscrive il servizio per la ricarica automatica noto come SmartPay. Ci sono infatti in questo caso 50 giga da aggiungere a quelli già esistenti nelle offerte.