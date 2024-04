In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale NTMobile ha letteralmente lasciato senza parole tutti gli utenti e anche i suoi rivali. L’operatore ha infatti da poco reso disponibile l’offerta di rete mobile denominata NT WOW. Anche il nome suggerisce la natura straordinaria di questa offerta, dato che arriva ad avere un costo per il rinnovo mensile di appena 2,29 euro. Nonostante il prezzo davvero esiguo, gli utenti hanno comunque a disposizione svariate cose. Vediamo qui di seguito i dettagli.

NTMobile stupisce, arriva la nuova super offerta mobile NT WOW

Un prezzo decisamente competitivo se si pensa ai prezzi delle offerte dei vari rivali. A fronte di questa spesa, gli utenti avranno comunque accesso a diverse cose. Nello specifico, ogni mese saranno messi a disposizione fino a 2 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri NTMobile, 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri NTMobile.

L’offerta in questione attualmente proposta dall’operatore virtuale sarà disponibile sia per i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno l’attivazione di un nuovo numero sia dai nuovi clienti che decideranno di effettuare la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Come già detto, per avere tutto questo gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo mensile di appena 2,29 euro al mese. Ricordiamo però che inizialmente, per questa offerta è previsto un costo di attivazione dell’offerta di 9,99 euro.