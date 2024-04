Negli ultimi giorni Samsung ha fatto molto parlare di sé, in seguito alla sua decisione di cambiare radicalmente il programma di aggiornamenti per le serie Galaxy S20 e Note 20. Una mossa tanto attesa quanto discussa, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti affezionati.

Secondo quanto annunciato daa stessa azienda insieme alle ultime patch di sicurezza di aprile, le serie GalaxyS20 e Note20 passeranno ora a un ciclo di aggiornamenti trimestrali. Un cambiamento significativo rispetto al precedente modello mensile che potrebbe, da un lato, garantire una maggiore stabilità e ottimizzazione del sistema, ma che dall’altro potrebbe deludere coloro che erano abituati a ricevere riaggiornamenti più frequenti e tempestivi.

Cosa significa tutto ciò per gli utenti Galaxy

Questa decisione, però, pare non sia stata accolta con grande entusiasmo da tutti i clienti, soprattutto per quanto riguarda la serie Galaxy Note 20 e S20 FE. Questi, usciti a sei mesi di distanza dai modelli principali, vedono così ridotto il periodo di supporto completo di sei mesi rispetto al programma iniziale. Una notizia che rischia di deludere coloro che si aspettavano un supporto prolungato per i loro dispositivi.

Ad ogni modo, non tutto è da considerare negativo in questa nuova direzione intrapresa da Samsung. C’è, infatti, una buona notizia che potrebbe suscitare reazioni positive. Contrariamente alle aspettative, il colosso sudcoreano ha comunque annunciato che continuerà a supportare la versione GalaxyS20 per un quinto anno, estendendo così il periodo di ricezione delle innovazioni di sicurezza oltre il previsto. Una mossa inaspettata che potrebbe rassicurare le persone sulla longevità dei loro dispositivi e garantire una maggiore sicurezza nel lungo termine. Anche se questa decisione può sembrare un gesto di generosità, non possiamo escludere il fatto che potrebbe anche essere una strategia mirata a fidelizzare la propria base di clienti. Offrendo loro un motivo in più per rimanere fedeli al marchio. Non ci resta da vedere come il pubblico reagirà a questa nuova direzione