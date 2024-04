Apple non smette mai di stupire il proprio pubblico, lavorando costantemente a una serie di novità che permettano di migliorare di gran lunga l’esperienza dei consumatori.

I dispositivi elettronici dell’azienda di Cupertino, a partire dagli iPhone e finendo a strumenti meno conosciuti come gli AirTag, sono sempre al centro di speculazioni e indiscrezioni, proprio a causa dell’enorme risalto che generano.

E proprio dopo tutte le notizie circolate sulla nuova linea di iPhone e di iPad in arrivo nei prossimi mesi, adesso è il turno di parlare di un altro prodotto Apple molto richiesto e amato dal pubblico: le AirPods.

Quest’anno, oltre alle solite novità riguardanti i nuovi modelli e le loro funzionalità, ci saranno dei grossi cambiamenti anche sui prezzi.

AirPods 4: in arrivo anche un nuovo modello low cost

Per il 2024 Apple prevede di aumentare di grossa misura le vendite di uno dei suoi prodotti di punta: le AirPods, che dovrebbero arrivare sul mercato a partire dalla seconda metà dell’anno.

Le indiscrezioni, arrivate come sempre dal giornalista Mark Gurman, parlano di due versioni completamente innovative di AirPods 4.

Le differenze rispetto ai modelli precedenti saranno sostanziali e riguarderanno principalmente un design più semplice e pulito e l’introduzione della porta USB-C per la ricarica.

I modelli, come già specificato, saranno due: le B768M e le B768E, con le prime che avranno delle funzioni in più come la possibilità di localizzazione con l’applicazione Dov’è tipica degli iPhone e la cancellazione attiva del rumore.

Per quanto riguarda il secondo modello invece, sarà probabilmente una versione low cost e più accessibile a tutti, chiamato Airpods Lite.

L’obiettivo di Apple sembrerebbe infatti quello di aumentare le vendite dei propri auricolari introducendo sul mercato anche una nuova versione con un prezzo che si aggirerà verosimilmente intorno ai 99 dollari.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per l’uscita sul mercato di tutta la nuova linea di prodotti Apple.