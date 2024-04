Truffa senza VIA D'USCITA: il messaggio ha svuotato i conti

Ritrovarsi improvvisamente a ricevere una notifica e ad aprire l’e-mail per capire chi è, è normale ogni giorno quando si tratta di posta elettronica. Che sia per lavoro o per altri affari, non ha importanza, basta cliccare sul messaggio per aprirlo e capire chi è il mittente e cosa desidera. Purtroppo tutto ciò sta accadendo anche per quanto riguarda una truffa, che si starebbe approfittando delle abitudini degli utenti.

I malviventi sanno benissimo che ormai tutti dipendono dalle loro caselle di posta elettronica e proprio per questo motivo inviano lì i messaggi phishing. Da diversi giorni sono arrivate molte lamentele in merito ad un testo ambiguo, il quale sembrerebbe improvvisamente concedere un’opportunità. Sono tante le persone che hanno riferito di aver conosciuto una donna tramite e-mail ma non è assolutamente la verità.

Si tratta di una truffa, un trucco gestito alla perfezione per convincere le persone a rilasciare i propri dati. Una volta ricevuto il messaggio, con tanto di foto inequivocabile di una donna, l’utente, soprattutto se inesperto, tende a cascarci.

Truffa clamorosa, con un messaggio gli utenti si sciolgono e regalano i loro dati

Il messaggio che sta girando in queste ore parlerebbe chiaramente: la donna, ovviamente finta, che scrive il messaggio riferisce di aver visto il suo interlocutore su qualche social. Proprio per questo sarebbe stata spinta a contattarlo in privato tramite e-mail ma nel caso in cui volesse approfondire la conoscenza, dovrà essere lui ad iscriversi ad un sito di incontri dove poter guardare le sue foto e parlare più assiduamente.

Chi ci casca, clicca sul link presente nella mail e accede alla truffa vera e propria. Si apre un form da compilare e a quel punto l’utente crede di registrarsi al sito di incontri. In realtà non fa altro che regalare i suoi dati personali e all’occorrenza anche quelli della carta di credito.