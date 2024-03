Tantissimi utenti in tutta Italia scelgono ogni giorno di affidarsi a TIM. L’operatore risulta essere una scelta affidabile per le sue offerte vantaggiose e per la copertura ottimale della sua rete, sia mobile che fissa. Al momento, TIM copre circa il 44% degli accessi a Internet tramite la rete fissa.

L’operatore telefonico non si limita a presentare offerte di telefonia. Ci sono anche alcune promozioni che riguardano servizi extra. Una di queste, attualmente attiva, permette agli utenti di acquistare una PlayStation 5. Di che offerta si tratta?

TIM offre una PS5 ad un prezzo stracciato

L’offerta è riservata a tutti gli utenti TIM che hanno attivato una linea mobile per 24 mesi. Sono compresi anche tutti i titolari di una linea fissa. Gli utenti interessati possono scegliere tra due opzioni diverse. Si può acquistare una PS5 singola o accompagnata da alcune aggiunte. Quest’ultima opzione offre agli utenti la possibilità di acquistare la console con il gioco Gran Turismo 7 e due controller Dualsense. La prima offerta prevede il pagamento di 18 euro al mese per 30 mesi. La seconda 23 euro al mese sempre per 30 mesi.

In entrambi i casi non è necessario fornire un anticipo e non ci sono interessi futuri da pagare. Ma non è tutto. C’è anche una terza offerta che offre anche il PlayStation Portal, ovvero un dispositivo di riproduzione remota di PS5. In questo caso è previsto il pagamento di 8 euro al mese, anche questa volta per 30 mesi.

Per procedere con l’acquisto bisogna utilizzare il servizio TIMFIN. Questo richiede diversi requisiti. Il primo, come già detto è aver attivato una linea TIM. Inoltre, è necessario avere un account MyTIM, una carta di credito abilitata all’acquisto online e un documento di identità valido. Inoltre, gli utenti abbonati alla linea fissa dovranno possedere anche un account SPID per poter ottenere l’offerta. Chi invece possiede un abbonamento di linea mobile può usare un documento di riconoscimento e la propria tessera sanitaria. Una volta soddisfatti questi requisiti basta andare sul sito ufficiale di TIM e recarsi nella sezione “Prodotti”. Qui bisogna trovare l’offerta dedicata alla PS5 e procedere con l’acquisto.