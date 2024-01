Il Vivo X Fold 3 sarà lo smartphone pieghevole più leggero di tutti

Verso fine mese dovrebbe arrivare in Italia un nuovo dispositivo di Honor, si parla dell’Honor Magic V2. Verrà presentato come uno dei dispositivi mobili più leggeri presenti sul mercato, con i suoi 231 grammi può essere considerato un perfetto rivale del suo fratello maggiore Magic Vs2. Quest’ultimo he il peso di 229 grammi che per essere uno smartphone pieghevole è una cifra di tutto rispetto. Purtroppo questo dispositivo non incontrerà mai la Cina ma fortunatamente potrebbe essere venduto all’azienda Vivo, che annuncerà preso il suo X Fold 3.

Leaker Digital Chat Station afferma su Weibo che il nuovo telefono di Vivo, avrà un peso “compreso tra i 220 e i 229 grammi”. Grazie a questa caratteristica, il dispositivo si piazzerà tra gli smartphone pieghevoli più leggeri del modo, stabilendo un nuovo record per questa tipologia di dispositivi.

Il Vivo X Fold 3 godrà di caratteristiche molto particolari, grazie al suo spessore di 5 millimetri da aperto e 10,5 millimetri da chiuso. In questo momento i record per i telefoni più sottili di tutti vengono detenuti dal Mix Fold 3 di Xiamomi, che vanta uno spessore di 5,26 mm da aperto e 10,86 mm da chiuso, dal Magic Vs2 di Honor, con spessore 5,1 millimetri aperto e 10,7 millimetri chiuso e dal Magic V2, che scende addirittura 4,7 mm da aperto e 9,9 mm da chiuso.

Il Vivo X Fold 3 verrà annunciato entro marzo

Il lancio di questo nuovo smartphone è stato programmato in Cina, con un evento in cui si potrebbe parlare anche di tre nuovi dispositivi. Si aspetta infatti la presentazione del nuovo tablet Vivo Pad 3 e il nuovo telefono Vivo X100 Pro Plus. Quest’ultimo andrà ad affiancare i fratelli minori X100 e X 100 Pro, presentati da qualche mese a questa parte.

Le novità più sensazionali della versione Pro Plus sono nella fotocamera, con il sensore Sony LYT-900 da 50MP come principale, aiutato anche da un teleobiettivo ultrawide sempre da 50 mp. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’inserimento del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3, che vanta migliorie rispetto alla versione precedente con lo Snapdragon 8 Gen 2. La variante Pro dovrebbe avere anche un teleobiettivo periscopico, uno scanner di impronte digitali ad ultrasuoni e ricarica wireless, che però incideranno anche nel prezzo.