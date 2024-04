Da tempo gira voce circa la possibile apparizione di un primo smartphone pieghevole economico prodotto da Samsung e della probabile intenzione dell’azienda di mettersi a lavoro su più versioni del suo Galaxy Z Fold 6. Su quest’ultima notizia si è recentemente espresso Galaxy Club, che ha scovato il codice del presunto Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra si farà!

Analizzando i codici attribuiti a ogni dispositivo durante la fase di realizzazione, Galaxy Club conferma l’esistenza di un modello Ultra del prossimo smartphone pieghevole Samsung. Accanto al Galaxy Z Flip 6 e al Galaxy Z Fold 6 sarà, infatti, presente anche una versione Ultra, la cui effettiva realizzazione da parte dell’azienda è testimoniata dal codice stesso, che si distingue per la presenza del numero 8, utilizzato da Samsung per identificare tutti i modelli “Ultra“ dei suoi smartphone.

Secondo la fonte, infatti, l’azienda si trova attualmente impegnata nella creazione di un Galaxy Z Fold 6 con codice SM-F956 e di un Galaxy Z Fold 6 Ultra con codice SM-F958. Quest’ultimo, dunque, vedrà quasi sicuramente la luce ma, tenendo conto delle versioni scovate fino a questo momento, è probabile che l’azienda decida di riservare il modello Ultra esclusivamente alla Corea del Sud.

La notizia non è ancora certa e nel corso delle prossime settimane potremmo ricevere maggiori informazioni circa le intenzioni di Samsung, che potrebbe comunque voler proporre il suo nuovo dispositivo a una porzione ben più ampia di pubblico.

Sicuramente emergeranno più dettagli riguardanti quelli che saranno i tratti distintivi del Galaxy Z Fold 6 Ultra, che dovrà comunque porsi come un’alternativa parecchio sofisticata rispetto al modello base. A far emergere qualche dubbio sarà senz’altro il costo finale previsto per i due dispositivi. Samsung dovrà contenere il costo per evitare di raggiungere cifre eccessive che potrebbero rappresentare un limite per gli utenti intenzionati a procedere con l’acquisto.