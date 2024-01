Xiaomi ha presentato nei giorni scorsi la nuovissimo SU7, la prima vettura elettrica del brand tecnologico cinese. L’azienda ha curato i minimi dettagli per rendere questo veicolo un gioiello tecnologico in grado di unire design e prestazioni.

L’elevata tecnologia a bordo composta da telecamere, LiDAR e radar permette di garantire un livello di guida autonoma avanzato. Questo si traduce nella possibilità per il veicolo di spostarsi da solo e senza la necessità di avere un guidatore a bordo.

Come mostrato su YouTube, Xiaomi SU7 è in grado di spostarsi autonomamente all’interno di un autosilo multipiano per raggiungere il parcheggio. Il video permette di vedere la vettura all’opera in situazioni che possono verificarsi all’interno di una struttura del genere.

Xiaomi SU7 mostra le proprie potenzialità di guida autonoma di livello avanzato in un video promozionale: parcheggia da sola senza nessuno a bordo!

Il guidatore arriva nei pressi dell’ingresso, attiva la modalità di guida autonoma e scende dalla vettura. Xiaomi SU7 inizia immediatamente la propria marcia, salendo le rampe a spirale dell’autosilo.

Immediatamente arriva il primo ostacolo, una vettura in movimento nella stessa corsia di marcia. La vettura elettrica analizza la situazione e inizia la manovra in retromarcia per lasciare libero il passaggio. Dopo di che, riprende il viaggio fino al posto auto e una volta individuato, esegue tutte le manovre necessarie per fare inversione ed entrare in retromarcia.

Chiaramente, si tratta di uno dei tanti video pubblicitari di Xiaomi pensati per mostrare le potenzialità di SU7 al pubblico. Resta da capire se si tratta di una feature attivabile a piacimento da tutti gli utenti o se per utilizzarla bisogna rispettare determinate condizioni.

Nel caso in cui la Xiaomi SU7 fosse arrivata al posto auto solo sfruttando i propri sensori, il risultato sarebbe davvero eccezionale. Tuttavia, questo aspetto non è molto chiaro. Potrebbe trattarsi di un autosilo appositamente predisposto per le auto a guida autonoma e quindi con una mappa preconfigurata all’interno della vettura.

In ogni caso, la guida autonoma di Xiaomi SU7 sarà di grado avanzato e si potrà utilizzare in autostrada per la guida senza mani. L’utilizzo in città sarà attivato tramite un update software rilasciato dal produttore.