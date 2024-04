Hai problemi con lo spazio di archiviazione sullo smartphone? Ecco la soluzione

Gli utenti più anziani ricorderanno la vita senza il cloud, con ore spese a gestire file e hard disk sempre a portata di mano. Nonostante l’avvento del cloud, anche esso ha uno spazio limitato

Ma cosa succederebbe se esistesse un modo per aggirare questo ostacolo?

iOS 13 e versioni successive hanno introdotto il supporto per dispositivi di storage esterni. Ciò consente di collegare direttamente hard disk esterni, chiavette USB e altre forme di memoria esterna ai dispositivi Apple. Questo offre una quantità praticamente illimitata di spazio aggiuntivo, superando le restrizioni del cloud.

Ma quindi come possiamo espandere lo spazio di archiviazione?

L’accesso ai file sul dispositivo esterno avviene tramite l’app Files di iOS, che consente di navigare tra i file, aprire documenti e gestirli in modo intuitivo. Questo significa che gli utenti possono espandere lo spazio di archiviazione senza dover cancellare file o pagare costosi abbonamenti al cloud. È un’opzione conveniente e accessibile per coloro che hanno bisogno di più spazio di archiviazione sui loro dispositivi Apple.

È importante assicurarsi che il dispositivo sia aggiornato ad iOS 13 o versioni successive per poter sfruttare questa funzionalità. Inoltre, è necessario verificare che il dispositivo esterno sia formattato correttamente, preferibilmente in exFAT, per garantire la compatibilità sia con i sistemi operativi Mac che iOS. Alcuni dispositivi esterni potrebbero richiedere una fonte di alimentazione supplementare quando collegati a iPhone o iPad, quindi è importante tenere questo fattore in considerazione.

In conclusione, l’uso delle memorie esterne con iPhone e iPad offre un modo semplice e pratico per estendere lo spazio di archiviazione dei dispositivi Apple, superando le limitazioni del cloud. È un’opzione che molti utenti potrebbero non aver considerato in passato, ma che ora è disponibile e accessibile a tutti.