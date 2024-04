Samsung sta ampiamente sviluppando i suoi dispositivi pieghevoli in tutto il mondo. Al momento, questi dispositivi rappresentano la scelta migliore se si vuole optare per uno smartphone pieghevole. Per non perdere il suo primato sembra che Samsung stia già lavorando ai suoi nuovi dispositivi. Infatti, proprio in questi giorni, stanno emergendo nuovi dettagli relativi agli smartphone Galaxy Z Fold 6.

Secondo le informazioni rilasciate negli ultimi tempi, la prossima generazione di pieghevoli dell’azienda coreana, Z Flip 6 e Fold 6, è attesa entro la prossima estate, precisamente per il mese di luglio. Ed è proprio in relazione a questi dispositivi che sono trapelate alcune informazioni inedite.

Il nuovo pieghevole Galaxy di Samsung

Il modello inedito su cui sono state rilasciate alcune informazioni interessanti è il Galaxy Z Fold 6 Ultra. Solo già conoscendo il nome è possibile ipotizzare che si tratterà di un modello altamente performante per quanto riguarda il suo hardware. Inoltre, sembra che sarà dotato di uno schermo di dimensioni considerevoli. Dettaglio comune a tutti i modelli Ultra delle diverse generazioni presentate da Samsung.

Il modello in questione dovrebbe essere identificato con il codice SM–F958 e sembra che al momento sia in fase di sviluppo solo per il mercato sudcoreano. Infatti, seguendo le prime indiscrezioni trapelate in rete sembra che non ci siano codici modello per il Galaxy Z Fold 6 Ultra destinati al mercato europeo, e nemmeno per quello statunitense. Questa scelta per quanto possa deludere gli utenti che sono stati esclusi dal lancio del dispositivo, non è così anomala.

Il nuovo Galaxy sarebbe il primo pieghevole Ultra presentato da Samsung. È dunque plausibile che l’azienda coreana voglia prima rilasciarlo nel proprio mercato per verificare l’apprezzamento del pubblico prima di prendere in considerazione la possibilità di ampliarne la vendita. Inoltre, al momento non è da escludere la possibilità che in fase di sviluppo possano essere introdotte anche nuove varianti del nuovo Galaxy destinate ai mercati internazionali.