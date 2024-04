Il franchise della saga giurassica è destinato ad ampliarsi con l’arrivo di un nuovo capitolo. Dopo le vicende de “Il Dominio” che hanno concluso la saga di Jurassic Park e quella di Jurassic World, nei prossimi mesi farà il proprio debutto una nuova pellicola.

Le informazioni al momento sono molto limitate anche se conosciamo già la data di uscita del film. La pellicola arriverà nelle sale il prossimo 2 luglio 2025. La data è stata confermata dagli account ufficiali del franchise e, salvo rinvii, è quella definitiva.

Il nuovo capitolo di Jurassic World, che chiamiamo così in via del tutto provvisoria, al momento non ha ancora un titolo ufficiale. Inoltre, stando a quanto emerso fino ad ora, andrà a raccontare una storia del tutto nuova, completamente diversa da quella dei sei titoli precedenti.

La saga giurassica torna al cinema con una nuova pellicola che espanderà il mondo di Jurassic World e vedrà Scarlett Johansson come protagonista

In queste ore, inoltre, è emerso un particolare che potrebbe sorprendere più di un appassionato. Non sarà presente nessun attore proveniente dalla trilogia originale o da quella sequel ma ci sarà un’attrice d’eccezione.

Infatti, il ruolo della protagonista potrebbe essere affidato a Scarlett Johansson. Una fonte affidabile come Deadline, sostiene che l’attrice stia definendo gli ultimi dettagli con la Universal per il ruolo.

Purtroppo, la trama della pellicola non è ancora nota e non è possibile definire quale potrebbe essere il ruolo dell’attrice in questa nuova saga. Per ora sappiamo solo che la sceneggiatura sarà affidata a David Koepp, un nome noto del franchise.

Koepp ha curato la sceneggiatura del primo Jurassic Park adattando la pellicola dal romanzo di Michael Crichton. Inoltre, il progetto sarà supervisionato da Steven Spielberg, già regista dei primi due Jurassic Park. La regia sarà affidata a Gareth Edwards, regista di Godzilla (2014), Rogue One: A Star Wars Story (2016) e The Creator (2023).