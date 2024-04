CoopVoce, TRE offerte EVO fino a 180 GIGA ogni mese

Cosa può portare alla scelta di un provider piuttosto che di un altro? Ovviamente ci sono svariate soluzioni che comportano benefici importanti e su questo non c’è dubbio. Tra i migliori gestori attualmente, almeno in merito alla telefonia mobile, ci sono nomi che stanno facendo del loro meglio, esattamente come CoopVoce. Tra i provider virtuali, è probabilmente questo il migliore in assoluto, siccome riesce ad avere grande continuità.

Ormai da anni le sue offerte risultano le migliori, sia per quanto riguarda i minuti e i messaggi che i giga. Chi sceglie un gestore virtuale come questo vuole assolutamente avere a disposizione tutto senza pagare troppo. Ovviamente CoopVoce accontenta tali richieste e lo fa agevolmente. Il gestore sembra avere una particolare dimestichezza nel fornire tanti contenuti nelle sue offerte della gamma EVO.

Col passare dei mesi si è visto chiaramente quanto siano state ricche di minuti, messaggi e giga le ultime soluzioni. Al loro interno c’è il meglio in assoluto e si vede ancora una volta anche nel caso dell’ultima proposta che, più che ricca di contenuti, risulta utilissima per alcune categorie di persone.

CoopVoce: nasce la EVO 10 con tutto incluso ma sta per scadere

Chi vuole avere il massimo senza spendere troppo deve fare riferimento alla nuova EVO 10, offerta che costa 4,90 € al mese per sempre. Al suo interno è ecco minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti 10 giga in 4G. Non c’è costo di attivazione e il primo mese è gratis.

Le altre due offerte sembrano molto più vantaggiose ma ovviamente non interessano a chi non vuole troppi contenuti. CoopVoce sul sito dispone anche della EVO 50 e della EVO 180, entrambe con minuti senza limiti verso tutti e con 1000 SMS. La prima consente di avere 50 giga in 4G, mentre la seconda arriva a 180 giga in 4G. La prima costa 7,90 € al mese mentre nel caso della seconda si sale a soli 8,90 € al mese.