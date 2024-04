In questi giorni Volkswagen ha festeggiato i 50 anni della sua Golf, uno dei modelli più venduto della sua storia che vanta all’attivo oltre 37 milioni di modelli venduti in tutto il mondo con 8 generazioni di auto messe in circolazione, l’ultima vanta un restyle nel design davvero importante.

50 Anni e otto generazioni

La Golf venne sviluppata da Giorgetto Giugiaro e Volkswagen Design e aveva il compito di rispettare la pesante eredità del Maggiolino che vantava all’attivo 21,5 milioni di circa di unità vendute e fu fin da subito così, il milione di Golf vendute venne raggiunto immediatamente.

Nella produzione delle Golf lo stabilimento principale che le produceva è stato fin dall’inizio Wolfsburg, che ne ha prodotte 20 milioni, le restanti 17 milioni invece arrivano da stabilimenti diversi quali: Belgio, Brasile, Cina, Malesia, Messico, Slovacchia e Sud Africa.

Dal 1974 ad oggi sono ben 8 le versioni di Golf prodotte e immesse nel mercato dall’azienda tedesca.

La prima versione arrivò nel 1974 e portò ad una vendita totale di circa 6,9 milioni di unità, in questa tranche ritroviamo la prima Golf GTI e la Golf D, seguite anche dall’arrivo della prima Golf Cabriolet, nel 1982 arrivò anche la prima Golf GTD.

Nel 1983 arrivò la seconda generazione di Golf, con 6,3 milioni di modelli venduti, introdusse tecnologia come catalizzatore, ABS e trazione integrale, venne poi sostituita dalla terza versione arrivata nel 1991, la quale con i suoi 4,8 milioni di modelli venduti, portò con se sensibili miglioramenti nel campo della sicurezza con una carrozzeria rivista ed l’esordio degli airbag frontali.

Nel 1997 è arrivata la Golf 4, con 4,9 milioni di modelli venduti e poi nel 2002 arriva la Golf 5, con 3,4 milioni di modelli venduti e per la prima volta la presenza di 8 airbag.

Le versioni della Golf sono andate avanti introducendo ogni volta delle apposite migliorie legate alle tecnologie dell’epoca con l’ottava e ultima versione arrivata nel 2019, che ha introdotto il supporto a motori Mild Hybrid e Plug-in.