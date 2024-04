Come tutte le varie aziende automobilistiche anche Mazda ha deciso di tuffarsi nel mondo delle auto elettriche per offrire un listino sempre aggiornato e con svariati modelli per accontentare le necessità di tutti i suoi clienti, ovviamente per produrre i propri veicoli a motore elettrico l’azienda ha bisogno delle batterie da inserire nel vano motore ed ecco che dunque ha scelto di puntare su quelle di Panasonic, la casa automobilistica giapponese aveva fatto sapere di essersi messa in contatto con il produttore di batterie per un possibile accordo su una fornitura ed ecco che l’accordo è arrivato, le due società infatti hanno raggiunto un’intesa e dunque Panasonic diventerà partner ufficiale di Mazda e fornirà quest’ultima le sue batterie a celle cilindriche.

Accordo ufficiale ma vago

“Attraverso questo accordo, entrambe le società riaffermano il proprio impegno nell’affrontare varie sfide sociali, come mitigare il riscaldamento globale, promuovere la crescita sostenibile nei settori automobilistico e delle batterie, sostenere l’occupazione locale e promuovere lo sviluppo dei talenti.”

Tutto ciò che sappiamo è soltanto che l’accordo è stato raggiunto ed ora è ufficiale, il comunicato stampa delle due aziende infatti non ha rilasciato altri dettagli in merito all’intesa un po’ come è accaduto già tra Subaru e Panasonic stessa, tutto ciò che viene detto e che tali dettagli verranno rilasciati al momento opportuno dunque bisognerà pazientare per scoprire informazioni importanti come ad esempio le caratteristiche delle celle cilindriche che Panasonic avrà promesso a Mazda per le proprie automobili elettriche, di conseguenza l’unica cosa da fare è attendere pazientemente.

Le batterie da sempre sono la componente più importante per le auto elettriche dal momento che nascondono le parti più onerose economicamente delle vetture, l’accordo con Panasonic ribadisce ancora di più come il dominio orientale su questa componente sia a dir poco totale, con l’occidente che deve recuperare terreno.