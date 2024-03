Una delle caratteristiche all’interno dei nostri pc a cui ogni utente appassionato presta attenzione senza alcun dubbio la RAM, questa memoria è infatti indispensabile al funzionamento del pc dal momento che tutti i programmi in esecuzione vengono salvati temporaneamente al suo interno per poi essere rimossi una volta chiusi, da ciò è facile intuire che maggiore è il quantitativo di RAM a nostra disposizione tanto maggiore sarà il numero di programmi che potremmo eseguire contemporaneamente.

Esaurire la RAM a nostra disposizione dunque come intuibile può provocare seri problemi al nostro pc che potrebbe così smettere di funzionare nel modo corretto e andare incontro a blocchi del sistema alle volte anche totali che necessiterebbero di un riavvio forzato per la loro risoluzione.

Microsoft ovviamente in quanto azienda specializzata nel software ci tiene alla salute dei nostri pc ed ecco che dunque è inserito all’interno del suo browser una nuova funzionalità che ci permette di controllare il quantitativo di RAM allocata per Microsoft Edge, questa nuova feature è stata inserita all’interno del canale Canary.

Nuova schermata dedicata

La nuova funzionalità che consente di controllare quanta RAM viene dedicata al browser è stata inserita all’interno del canale di testing Canary, Quest’ultimo ricordiamo essere dedicato solo a coloro che vogliono testare funzionalità altamente instabili.

A quanto pare il browser ora all’interno delle sue impostazioni mostrerà una schermata all’interno della quale potremmo scegliere i tagli di RAM allocabili al browser tra varie possibilità (8, 16, 32…), attenzione però, infatti se si doveste impostare un valore troppo basso è già avviserà l’utente che potrebbe riscontrare alcuni problemi nel funzionamento del browser stesso.

Per chi non lo sapesse Edge è basato su Chromium, lo stesso software open source che muove Google Chrome e che come ben sappiamo grazie ai vari meme circolanti sul web È decisamente molto oneroso dal punto di vista della memoria memoria RAM richiesta per funzionare.