L’evoluzione tecnologica nel mondo delle telecomunicazioni ha portato ad un crescente interesse nei confronti del 5G, una linea più veloce e avanzata. Molti utenti però, si trovano a chiedersi se la propria SIM sia compatibile con essa. La risposta a questa domanda non è più un mistero, grazie ad un semplice passaggio di verifica che vi mostreremo.

Sei compatibile con il 5G? segui questo semplice percorso

Se possiedi uno smartphone Android, il processo per verificare la compatibilità della tua SIM con il 5G è rapido e diretto. Innanzitutto, assicurati di trovarti in un’area coperta dalla rete. Successivamente, accedi alle impostazioni del tuo dispositivo e seleziona ‘SIM e reti mobili’. Da qui, individua la tua scheda e attiva la connessione dati, assicurandoti che l’opzione sia impostata su ON. Dopodiché, seleziona ‘Rete preferita‘ e scegli ‘Preferisci 5G‘. Una volta completati questi passaggi, disattiva il Wi-Fi e controlla se, nella barra di stato del dispositivo, appare l’icona del 5G. Se sì, congratulazioni, la tua SIM è risulta essere compatibile !

Per i fedeli di Apple

Anche per gli utenti iPhone, verificare questa compatibilità risulta un'operazione semplice e veloce. Basta assicurarsi di essere in un'area coperta dal segnale 5G e disattivare il Wi-Fi. Da qui, bisognerà aprire le impostazioni del dispositivo e selezionare 'Cellulare'. Trovate la sezione 'Dati cellulare' e attivate la levetta su ON. Proseguite selezionando 'Opzioni dati cellulare' e poi 'Voce e dati', assicurandovi di spuntare l'opzione '5G attivo'. Dopo pochi istanti, verificate se compare l'indicatore di connessione nella parte superiore dello schermo. Se sì, avete confermato con successo la vostra compatibilità e potete iniziare a godervi un'esperienza di connessione più veloce e avanzata già da subito.