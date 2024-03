WhatsApp, la novità di marzo riguarda i video

Durante le ultime ore sono circolate alcune indiscrezioni riguardo ad un aggiornamento molto importante ed atteso su WhatsApp. L’app avrebbe infatti deciso finalmente di integrare una funzionalità che gli utenti avevano richiesto a gran voce.

Chi ama guardare i video che arrivano all’interno della chat, aveva manifestato il proprio disappunto. Adesso mandare avanti o indietro un filmato risulterà molto più semplice vista la nuova feature integrata dagli sviluppatori con l’ultimo update.

WhatsApp: è arrivata una grande novità che riguarda soprattutto i video

Il colosso della messaggistica istantanea finalmente sta cambiando alcune delle funzionalità che gli utenti avevano indicato. Secondo quanto riportato, durante le ultime ore, sarebbe stato introdotto un aggiornamento in merito ad uno degli aspetti più amati, ovvero i video.

WhatsApp ha deciso di concedere al pubblico la possibilità di guardarli e di avere più possibilità. C’è adesso l’opportunità di mandare avanti o indietro il filmato, il tutto semplicemente facendo un doppio tap ravvicinato a destra o a sinistra dello schermo in prossimità dei bordi.

Il discorso è molto semplice: nel caso in cui si voglia mandare avanti il video, bisognerà fare doppio tap sul bordo destro. In caso contrario, volendo mandare indietro il filmato, sarà necessario fare l’opposto, ovvero doppio tap sul bordo sinistro. Il video andrà avanti o indietro di 10 secondi ogni volta che verrà effettuato il doppio tocco.

Questo è un aggiornamento altamente necessario per semplificare la visione dei video. Gli utenti di WhatsApp infatti si erano lamentati a più riprese di dover utilizzare la barra progressiva superiore, quella dove si vedeva la lunghezza del filmato. Il problema stava nella poca precisione del cursore, che spesso non consentiva di beccare il momento esatto che si stava cercando.

L’aggiornamento almeno per il momento è in fase di distribuzione, per cui chi non l’ha ancora ricevuto dovrebbe farlo a breve.