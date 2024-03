TIM, offerte BOMBA di marzo 2024: si parte da 6,99 € al mese

Ancora una volta si parla della grande propensione di TIM a rubare utenti alla concorrenza. L’azienda italiana è ritornata a fare quello che più gli piace, ovvero dominare e lo sta facendo grazie alle sue offerte migliori.

TIM Power Iron, l’offerta che costa solo 6,99 € al mese

Chi vuole avere il massimo spendendo una cifra minima, può farlo con entrambe le offerte Power ma soprattutto con la Iron. Questa soluzione è in grado di sorprendere per quanto costi poco ma soprattutto per quello che concede.

Al suo interno sono disponibili contenuti ben precisi: ecco minuti e messaggi senza limiti verso ogni numerazione mobile o fissa e 100 giga in 4G. Il prezzo equivale a soli 6,99 € al mese.

TIM Power Supreme Web Easy, la bomba da 7,99 € al mese

All’interno di questa offerta che costa leggermente di più, c’è anche qualche contenuto in più. La Supreme Web Easy ha un prezzo di 7,99 € al mese e permette a tutti di avere minuti e messaggi illimitati con 150 giga in 4G.

Disponibilità, regali e conclusioni

Ma chi è che può sottoscrivere le offerte Power dell’azienda? Semplice: chi proviene dai gestori rivali per eccellenza. L’obiettivo di TIM è mettere in difficoltà aziende del calibro Iliad o i gestori virtuali. Chiunque provenga la realtà di questo genere, può optare per una delle due Power.

In più c’è da ricordare che TIM predispone anche un regalo per tutti coloro che decidono di scegliere una delle offerte appena citate in alto. Chi torna sui propri passi o chi sbarca alla corte del gestore per la prima volta, può scegliere una delle due offerte ed avere il primo mese totalmente gratis. Questo significa che il primo pagamento, che sia di 6,99 € o di 7,99 €, avverrà dal secondo mese a seguire.

In conclusione non c’è che da affermare quanto sia interessante questa nuova campagna promozionale di TIM. Era un po’ di tempo che non si vedeva l’aggressività che piace al pubblico, quella pronta a far tornare indietro diverse persone. I gestori virtuali ora tremano: anche gli MNO sono riusciti ad abbassare i prezzi ma hanno molta più qualità.