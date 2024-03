Come risaputo, le truffe online, rappresentano, ad oggi, alcuni dei pericoli più comuni che possiamo trovare online. Nell’era digitale in cui viviamo, le tecnologie avanzate hanno portato con sé non solo vantaggi, ma anche numerosi rischi. Un esempio calzante è rappresentato dall’arrivo dell’ intelligenza artificiale. Le sue innumerevoli potenzialità, hanno infatti concesso ai truffatori nuovi strumenti per perpetrare inganni sempre più sofisticati e dannosi. Ma soprattutto difficili da riconoscere.

L’utilizzo dell’IA per scopi moralmente dubbi è in costante crescita. Tutto ciò non fa altro che minacciare la sicurezza online di individui e istituzioni. Tra i vari tipi di inganni, il phishing è sicuramente uno dei più diffusi e insidiosi. Quest’ultimo si basa sull’invio di messaggi fraudolenti che sembrano provenire da fonti affidabili. Il suo scopo è quello di ottenere informazioni personali o finanziarie dalle vittime. Grazie all’intelligenza artificiale, i malfattori possono generare truffe sempre più convincenti. È fondamentale, dunque, prestare attenzione ai dettagli delle email e degli SMS ricevuti. Ed a verificare attentamente la loro provenienza prima di fornire qualsiasi tipo di informazione personale.

Truffe via Internet, è sempre più difficile riconoscerle

Ma il mondo delle truffe online, come detto, è stracolmo di pericoli e numerose tipologie di inganni. Oltre al phishing, un’altra minaccia sempre più diffusa è rappresentata dai deepfake. Questa tattica consiste nel manipolare contenuti multimediali al fine di creare immagini, video o audio falsi. Questi ultimi vengono poi utilizzati per scopi fraudolenti. Ad esempio, è stato segnalato il caso di personaggi famosi il cui volto e la cui voce sono stati utilizzati per promuovere investimenti finti o altre truffe finanziarie.

Ma non è tutto, anche il fenomeno della sextortion è piuttosto diffuso. Con questa tecnica le sfortunate vittime vengono minacciate con immagini compromettenti generate artificialmente che potrebbero ledere in maniera disastrosa la loro reputazione personale. Insomma, con l'avanzamento di tecnologie sempre più sofisticate, diventa ancora più complicato distinguere il vero dal falso. Per difendersi da queste minacce, è essenziale essere sempre prudenti nel vasto mondo del web. A tal proposito, sarebbe consigliabile adottare strumenti di sicurezza affidabili per proteggere la propria identità digitale.