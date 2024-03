Dopo un periodo di attesa decisamente consistente ora Samsung ha finalmente messo a listino le sue nuove memorie GDDR7 in vista del loro debutto previsto per la fine di questo 2024, al momento le due memorie presenti sono quella da 32 Gbps chiamata K4VAF325ZC-SC32 e una da 28 Gbps chiamata K4VAF325ZC-SC28.

Per il resto le specifiche delle memorie sono rimaste pressoché invariate, per entrambi i moduli infatti si parla di un refresh di 16K/32 millisecondi, dell’uso del package 266 FBGA, di un’interfaccia di 32-bit e di una densità di 16 Gb per una capacità di 2 GB, l’unica sostanziale differenza è che il secondo modulo è ottimizzato per lavorare bene a bassi voltaggi.

Aumento del bus di memoria

La combinazione tra 32-bit e di interfaccia e 2GB di capacità per singolo chip è già presente nelle schede GDDR6, di conseguenza a parità di interfaccia le schede della prossima generazione dovrebbero essere caratterizzate dalla stessa configurazione di memoria, a cambiare sarà però il bus di memoria, il quale ad esempio nel passaggio dal RTX 4090 alla 5090 evolverà da 384-bit a un bus a 512-bit.

Ecco tutte le combinazioni possibili:

512-bit – 32 GB – 1792 GB/s a 28 Gbps / 2048 GB/s a 32 Gbps

384-bit – 24 GB – 1344 GB/s a 28 Gbps / 1536 GB/s a 32 Gbps

256-bit – 16 GB – 896.0 GB/s a 28 Gbps / 1024 GB/s a 32 Gbps

192-bit – 12 GB – 672.0 GB/s a 28 Gbps / 768 GB/s a 32 Gbps

128-bit – 8 GB – 448.0 GB/s a 28 Gbps / 512 GB/s a 32 Gbps

Risulta facile intuire che se anche la top di gamma dovesse accontentarsi di avere lo stesso bus della precedente, andrebbe però a godere di tutti gli incrementi prestazionali in termini di velocità, stessa capacità di memoria ma molto più veloce della precedente.

Ciò non toglie che questo è solo l’inizio, i moduli GDDR7 sono pensati per spingersi decisamente più in la con la memoria, questo miglioramento però arriverà solo nel corso degli anni e prima di vederlo dovremo attendere ancora un po’.