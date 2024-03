Pericolo TRUFFA, il messaggio phishing ha rubato soldi agli utenti

Ancora una truffa, ancora un inganno utile per rubare i dati personali degli utenti sul web. Secondo quanto riportato da più utenti che hanno inoltrato le loro segnalazioni, ci sarebbe un tentativo di phishing in giro pronto a fregare il prossimo.

In basso c’è il messaggio incollato per filo e per segno. È questo il modo migliore per far capire agli utenti come si presenta una truffa.

Truffa contro gli utenti: è bastata una mail a seminare il panico

“Cerco un uomo con cui posso avere un legame che mi faccia sentire di nuovo sexy e desiderata. Mi chiamo Alice e ho 22 anni.

Sono un avvocato principiante e il mio lavoro richiede molto impegno e tempo.

Vivo da solo e, come hai capito, non ho una relazione. Non faccio sesso da quasi un anno e mi sta uccidendo, voglio trovare un uomo così possiamo fare sesso

Ma non avendo una relazione, quindi ho deciso di scriverti, il mio amico mi ha dato il tuo indirizzo email Non dirò il suo nome, ma non ha nemmeno importanza.

Spero che tu capisca cosa voglio.

Ecco il mio profilo:“.

Il problema sorge proprio dopo quei due punti. C’è un link che riconduce al fantomatico profilo della finta ragazza che sta scrivendo la mail. Prima di accedere al profilo e dunque di poterla contattare, come lei ha falsamente promesso nel testo, bisogna compilare un form di iscrizione.

All’apparenza si tratta di una cosa innocua, un semplice inserimento dei dati personali per verificarsi ed accedere ad un sito di incontri. In realtà è questo il metodo usato dai malviventi per rubare i dati personali malcapitati e anche le credenziali delle carte di credito.

Fate dunque molta attenzione e controllate innanzitutto l’indirizzo e-mail del mittente. È proprio da lì che ci sia accorge della truffa, siccome proprio all’interno dell’indirizzo ci saranno delle lettere o delle parole che non centrano nulla con il sito di incontri che stanno pubblicizzando.