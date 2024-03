Vodafone, offerte SILVER: con 7 EURO si arriva a 150 GB

L’abitudine per Vodafone è quella di dominare su tutti gli altri gestori del panorama della telefonia mobile in Italia e in Europa. Il provider è sempre stato in grado di mettere a disposizione il meglio, sia dal lato della qualità che dal lato dei servizi e dei contenuti.

Secondo quanto riportato, gli ultimi anni sono stati alquanto infausti per Vodafone, sebbene i ricavi siano stati sempre di grande livello. Ora la situazione è in ripresa grazie alla nuova campagna promozionale.

Vodafone riscopre le sue vecchie Silver, i prezzi sono straordinari ma per pochi

Già viste durante la fine dello scorso 2023, le offerte che fanno parte della famosissima gamma Silver sono ancora una volta disponibili. Chi desidera avere il meglio con grandi quantità e prezzi interessanti, deve assolutamente valutarne la sottoscrizione. I prezzi sono bassi e ci sono minuti, messaggi e giga.

Vodafone Silver 100 GB

Chi non vuole spendere troppo ma soprattutto vuole avere tutto da Vodafone, deve assolutamente prendere in considerazione la prima delle due Silver. Al suo interno ci sono contenuti straordinari: si parte da minuti illimitati verso chiunque ed SMS senza limiti.

Per terminare, non può mancare la navigazione su Internet disponibile in questo caso con 100 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 € al mese.

Vodafone Silver 150 GB

L’altra offerta che sta scaturendo grandi vantaggi per gli utenti che tornano in Vodafone, è sicuramente la seconda Silver, quella più costosa. Pur essendo ritenuta tale, riesce a garantire un prezzo ugualmente concorrenziale: solo 9,99 € al mese.

Al suo interno gli utenti trovano minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con 150 giga in 4G.

Conclusioni

Probabilmente siamo di fronte ad una delle migliori campagne promozionali del gestore anglosassone. L’obiettivo di Vodafone è chiaro: mettere i bastoni tra le ruote ai gestori virtuali e soprattutto a Iliad e con queste due Silver ci potrà riuscire senza problemi.